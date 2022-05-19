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Траньков о переходе Забияко в Канаду: «На международном уровне у нее будет все в порядке, если продолжится отстранение России, не будет Китая»

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков прокомментировал информацию о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в Канаду.

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