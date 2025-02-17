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Блогер Стас «Ай, как просто!» усомнился в эффективности работы политиков

Блогер Стас «Ай, как просто!» усомнился в эффективности работы политиков

Те, кто не работают на обычных работах, не должны принимать важные общественные решения. Так блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik высказался против профессии «профессиональный политик».

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