Блогер Стас «Ай, как просто!» усомнился в эффективности работы политиков

Те, кто не работают на обычных работах, не должны принимать важные общественные решения. Так блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik высказался против профессии «профессиональный политик».
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