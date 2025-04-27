Минниханов выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту Шахид-Раджаи

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © «Татар-информ» Раис Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи иранского города Бендер-Аббас.
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