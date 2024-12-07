WSJ узнала о призыве властей Египта и Иордании к Асаду покинуть Сирию

Египетские и иорданские официальные лица призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать временный совет, включающий оппозицию, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных сотрудников сирийской службы безопасности и арабских официальных лиц.
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