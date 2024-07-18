Что делает кровь густой и почему это опасно, рассказала врач Демьяновская

Кровь участвует во многих жизненно важных процессах. Она доставляет кислород и питательные вещества к клеткам, а все ненужные продукты обмена веществ отводит от клеток к органам выделительной системы для удаления из организма.
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