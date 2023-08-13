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Диего Коста перешел в «Ботафого». Контракт – до 31 декабря 2023-го

Диего Коста перешел в «Ботафого». Контракт – до 31 декабря 2023-го

34-летний экс-нападающий сборной Испании подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до 31 декабря 2023 года.

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