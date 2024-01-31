Андрей Воробьев: предприятие в Видном обслуживает 200 автобусов на 18 маршрутах

РИАМО - 31 янв. Видновское автотранспортное предприятие обслуживает 200 автобусов на 18 регулярных маршрутах в Москве, а также Домодедове и Ленинском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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