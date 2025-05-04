Суд пересмотрит вопрос о взыскании 1,6 млн с жены покойного певца Яковлева

Мосгорсуд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей неосновательного обогащения с гражданской жены покойного участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александры Куцевол по иску его друга Романа Радова.
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