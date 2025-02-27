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Песков: Facebook и YouTube разблокируют, если Meta будет соблюдать законы России

Песков: Facebook и YouTube разблокируют, если Meta будет соблюдать законы России

Запрет сервиса YouTube, социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

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