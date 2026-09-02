Минэнерго расширило доступ к топливу: Евро 2–5 выходят на свободный рынок С 1 сентября бензин и дизель всех классов (со 2-го по 5-й) разрешено продавать на общих рыночных условиях.
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