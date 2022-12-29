Гражданское право

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Как оформить военную ипотеку самостоятельно. Условия предоставления военной ипотеки, как работает программа.

Как оформить военную ипотеку самостоятельно. Условия предоставления военной ипотеки, как работает программа.

Документы для самостоятельного оформления военной ипотеки Чтобы получить Военную ипотеку, военнослужащий-участник НИС должен предоставить в банк определенный пакет документов: Свидетельство участника НИС, позволяющее военнослужащему воспользоваться целевым жилищным займом (данный документ оформляется Росвоенипотекой); анкета-заявление военнослужащего на получение ипотечного кредита; согласие военнослужащего на то, обработку его персональных данных; паспорт военнослужащего (паспорт/копия паспорта супруги/супруга военнослужащего, не всегда требуется); […] Как оформить военную ипотеку самостоятельно.

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