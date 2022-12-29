Как оформить военную ипотеку самостоятельно. Условия предоставления военной ипотеки, как работает программа.

Документы для самостоятельного оформления военной ипотеки Чтобы получить Военную ипотеку, военнослужащий-участник НИС должен предоставить в банк определенный пакет документов: Свидетельство участника НИС, позволяющее военнослужащему воспользоваться целевым жилищным займом (данный документ оформляется Росвоенипотекой); анкета-заявление военнослужащего на получение ипотечного кредита; согласие военнослужащего на то, обработку его персональных данных; паспорт военнослужащего (паспорт/копия паспорта супруги/супруга военнослужащего, не всегда требуется); […] Как оформить военную ипотеку самостоятельно.