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Усачева о пробах в танцах на льду: «Многому научилась по шагам. Узнала лайфхаки, как это сделать лучше, правильнее и проще»

– Как прошли сборы в Арабских Эмиратах, где ты пробовалась с Дарио Чиризано? – У одиночников все совсем другое.

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