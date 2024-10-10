Производственно-складские здания реконструируют в Очаково-Матвеевском

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы реконструируют производственно-складские здания. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территориальной зоны, в которой расположены земельные участки по адресам: улица Рябиновая, владение 45, земельный участок № 51а/10, а также владение 45, строение 19.