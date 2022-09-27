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Следователем Алтайского линейного управления МВД России завершено расследование уголовного дела о пособничестве в контрабанде древесины

Следователем Алтайского линейного управления МВД России завершено расследование уголовного дела о пособничестве в контрабанде древесины

«Следователем Алтайского линейного управления МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о пособничестве в контрабанде лесоматериалов.

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