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Газета.ру

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IRNA: на иранском острове Кешм со стороны моря прозвучали два взрыва

IRNA: на иранском острове Кешм со стороны моря прозвучали два взрыва

В иранском городе Кешм прозвучали два взрыва со стороны моря, сообщает агентство IRNA.По данным агентства, звуки взрывов раздались в Кешме незадолго до публикации сообщения.

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