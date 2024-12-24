В областном центре благоустроят поликлинику при военном госпитале

К помощи медучреждению подключатся депутаты облдумы. Секретарь реготделения «Единой России», спикер регпарламента Игорь Ляхов и Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий посетили военный госпиталь, где обсудили с руководством медицинского учреждения вопросы ремонта помещений поликлиники, а также замены мебели в кабинетах.