В областном центре благоустроят поликлинику при военном госпитале

К помощи медучреждению подключатся депутаты облдумы. Секретарь реготделения «Единой России», спикер регпарламента Игорь Ляхов и Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий посетили военный госпиталь, где обсудили с руководством медицинского учреждения вопросы ремонта помещений поликлиники, а также замены мебели в кабинетах.
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