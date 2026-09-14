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Санья: «Лига 1 сама выстрелила себе в ногу, потеряв Месси, Неймара и Мбаппе, а теперь жалуется на нехватку денег»

Санья: «Лига 1 сама выстрелила себе в ногу, потеряв Месси, Неймара и Мбаппе, а теперь жалуется на нехватку денег»

Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья объяснил, почему французская Лига 1 значительно уступает английской Премьер-лиге по доходам.

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