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Царьград

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Американцы не прекращали подачу разведданных Украине? "Архангел спецназа" дал ответ на вопрос

Американцы не прекращали подачу разведданных Украине? "Архангел спецназа" дал ответ на вопрос

"Архангел спецназа" обсудил массированную атаку украинских дронов на несколько регионов России, предположил, какую цель преследовал Киев, и дал ответ на вопрос - прекращали ли американцы не прекращали подачу разведданных Украине.

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