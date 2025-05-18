Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину бутсы в честь рекорда НХЛ

Бывший футболист «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил российскому хоккеисту и капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину коллекционную пару бутс в честь его рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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