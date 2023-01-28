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«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ). Клуб отыгрался с 2:4 в 3-м периоде

«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ). Команда под руководством Леонида Тамбиева одолела лидера Востока, сделав камбэк в третьем периоде.

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