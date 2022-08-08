Опубликован первый снимок, сделанный на камеру смартфона-раскладушки Moto RAZR 2022

Motorola опубликовала в социальной сети Weibo снимок, сделанный на основную камеру смартфона-раскладушки Moto RARZ 2022, премьера которого ожидается 11 августа.
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