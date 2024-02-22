Ковальчук выразил надежду, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне

Илья Ковальчук высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом легендарного Уэйна Гретцки. Экс-форвард ряда клубов НХЛ, а ныне игрок «Спартака», ветеран отечественного хоккея Илья Ковальчук высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
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