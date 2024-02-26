Кожевников не верит в «Салават»: «В атаке самый опасный – 37-летний Кулемин. В плей-офф нужно чистое мастерство, оно выше как минимум у 5 команд Востока»

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уфимцы встретятся с «Трактором». – Знаю, на меня немного обижаются в Уфе, но еще с начала чемпионата говорю о том, что при всей моей любви к хоккейной Башкирии в «Салават» не верю.