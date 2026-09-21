Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 407 подписчиков

ДНК матери Поволжского маньяка спустя 9 лет вывела следствие на убийцу 31 женщины

ДНК матери Поволжского маньяка спустя 9 лет вывела следствие на убийцу 31 женщины

Радик Тагиров получил пожизненный срок за убийство 31 пожилой женщины Как 13 тысяч проверок не дали ответа, а старый образец ДНК назвал фамилию Поволжского маньякаБиологические следы с мест преступлений помогли установить личность убийцы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым