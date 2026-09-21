ДНК матери Поволжского маньяка спустя 9 лет вывела следствие на убийцу 31 женщины

Радик Тагиров получил пожизненный срок за убийство 31 пожилой женщины Как 13 тысяч проверок не дали ответа, а старый образец ДНК назвал фамилию Поволжского маньякаБиологические следы с мест преступлений помогли установить личность убийцы.
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