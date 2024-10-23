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Россия нарастила поставки алюминия в Индию более чем в шесть раз

Россия нарастила поставки алюминия в Индию более чем в шесть раз

Россия в августе нарастила поставки алюминия в Индию более чем в шесть раз в годовом выражении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского Минторга, показатель вырос до максимальных с мая $6,15 млн.

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