Россия нарастила поставки алюминия в Индию более чем в шесть раз

Россия в августе нарастила поставки алюминия в Индию более чем в шесть раз в годовом выражении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского Минторга, показатель вырос до максимальных с мая $6,15 млн.
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