В Орле двух нейрохирургов отправили в колонию за отсрочки от СВО

В Орловской области завершился громкий судебный процесс над высококвалифицированными медицинскими специалистами, поставившими клятву Гиппократа на службу интересам уклонистов.
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