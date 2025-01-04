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Кот с одного прыжка сбил украинский дрон, охоту сняли на видео

Кот с одного прыжка сбил украинский дрон, охоту сняли на видео

В Донецкой Народной Республики деревенский кот сбил украинский беспилотник.В Сети появилось необычное видео, как дворовый кот сбил украинский беспилотник, летевший в сторону населенного пункта в Донецкой Народной Республики.

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