Кот с одного прыжка сбил украинский дрон, охоту сняли на видео

В Донецкой Народной Республики деревенский кот сбил украинский беспилотник.В Сети появилось необычное видео, как дворовый кот сбил украинский беспилотник, летевший в сторону населенного пункта в Донецкой Народной Республики.
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