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Сейчас! Румыния в ужасе: НАТОвские склады оружия взрываются и детонируют в портах: зарево видно на другом берегу Дуная

Сейчас! Румыния в ужасе: НАТОвские склады оружия взрываются и детонируют в портах: зарево видно на другом берегу Дуная

«Огненный ад» на Дунае: Российские войска уничтожили ключевые логистические хабы НАТО в Измаиле Минувшей ночью в Одесской области прогремела серия мощных взрывов, которая фактически парализовала работу стратегических портов Украины.

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