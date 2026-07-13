Сейчас! Румыния в ужасе: НАТОвские склады оружия взрываются и детонируют в портах: зарево видно на другом берегу Дуная

«Огненный ад» на Дунае: Российские войска уничтожили ключевые логистические хабы НАТО в Измаиле Минувшей ночью в Одесской области прогремела серия мощных взрывов, которая фактически парализовала работу стратегических портов Украины.
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