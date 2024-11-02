Как теряют в цене китайские машины

Определена остаточная стоимость китайских легковых автомобилей. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) обновило отчет «Остаточная стоимость легковых автомобилей» по итогам 3 квартала 2024 года.
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