Бойцы спецназа "Ахмат" сожгли французский ЗРК Crotale под Курском

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в своём телеграм-канале, что отряд "Ахмат", в который входит группа Аида с экс-вагнеровцами, приехавшими из Африки, уничтожила французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale стоимостью 8 миллионов евро.
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