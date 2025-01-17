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Реки, озёра и водохранилища: где забайкальцы смогут окунуться на Крещение

Реки, озёра и водохранилища: где забайкальцы смогут окунуться на Крещение

В Забайкальском крае на Крещение будет организована 21 купель в 16 районах и муниципальных округах. Места для купания распределены по всему региону, обеспечивая доступ к этой традиции для многих жителей края, сообщили в пресс-службе краевого Минкультуры.

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