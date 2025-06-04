❗️В Евпатории подросток на велосипеде врезался в автобус Несовершеннолетний велосипедист ехал по грунтовой дороге в посёлке Заозёрное, а при выезде на главную дорогу столкнулся с рейсовым автобусом.
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❗️В Евпатории подросток на велосипеде врезался в автобус Несовершеннолетний велосипедист ехал по грунтовой дороге в посёлке Заозёрное, а при выезде на главную дорогу столкнулся с рейсовым автобусом.