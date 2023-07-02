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Западная техника оказалась совершенно непригодной для прорыва линии Суровикина 

Западная техника оказалась совершенно непригодной для прорыва линии Суровикина 

Прибывшая на Украину западная техника доказала свою неэффективность, и в ВСУ начали предпочитать идти в бой на отремонтированных старых советских машинах.

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