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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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42 очка Джейлена Брансона обеспечили «Никс» победу над «Сакраменто»

42 очка Джейлена Брансона обеспечили «Никс» победу над «Сакраменто»

В активе Джейлена Брансона 42 очка, 4 подбора, 2 передачи, 4 перехвата и 1 блок при 17 из 28 с игры, 5 из 10 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

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