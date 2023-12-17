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Фотопроект: о чем рассказывают прикроватные тумбочки хронических больных

Фотопроект: о чем рассказывают прикроватные тумбочки хронических больных

Один фотограф задал простой вопрос людям, которые страдают хроническими заболеваниями: «Что о вас говорят ваши прикроватные тумбочки?» Так получился фотопроект The Nightstand Collective, в котором фотограф, писательница и продюсер из Вашингтона Эмма Джонс (Emma Jones) публикует фотографии тумбочек на условиях анонимности и показывает, каково это — жить с хроническим заболеванием.

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