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Высокий гемоглобин без причин? Врач раскрыла 3 опасных сюрприза вашего организма

Представьте: вы сдаете анализ крови, а в результатах — высокий гемоглобин. Первая мысль: «Отлично, организм в порядке!» Но, как сообщает врач общей практики Анна Каштелян, это вовсе не повод для ликования.

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