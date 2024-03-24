Алиев в разговоре с Путиным заявил о солидарности с Россией после теракта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявил, что Баку находится рядом с Москвой в это тяжелое время.
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