В Челябинске будут судить афериста, завладевшего 48 автомобилями на сумму более 37 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу в отношении жителя Челябинска 1981 года рождения, обвиняемого в совершении 48 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».