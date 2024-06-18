В Челябинске будут судить афериста, завладевшего 48 автомобилями на сумму более 37 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу в отношении жителя Челябинска 1981 года рождения, обвиняемого в совершении 48 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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