В Казани запустили обучающий курс для школьников по ПДД

В Казани стартовал обучающий курс для школьников «#знаюсоблюдаюПДД». Курс проходит в формате интеллектуальной игры и рассчитан на 1,5 тысячи учеников 5–6 классов, которые будут изучать основы безопасного поведения на дорогах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии