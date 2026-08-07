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Чичарито о Холанде: «Он великолепен, зверь, но пока не идеально двигается. Быстрые игроки меньше зависят от футбольного интеллекта. Эрлинг может стать феноменом»

Бывший нападающий « Манчестер Юнайтед » Хавьер Эрнандес заявил, что форвард « Манчестер Сити » Эрлинг Холанд еще не полностью реализовал свой потенциал.

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