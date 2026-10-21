Госдума на заседании 21 октября утвердила единогласно кандидатуру Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта РФ.
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Снова ... самая молодая министра? Паспорт отобрали уже? Или опять будете ушами аплодировать?((