Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав.

В любой."Офис-менеджер (секретарь) СПК Регион, Орехово–Зуево 55,000 без опыта". Среднемесячная зарплата для должности секретарь составляет 57 612 ₽ на руки. Самая низкая зарплата начинается от 27 000 ₽ на руки. Самая высокая зарплата может достигать 110 000 ₽ на руки в месяц. Наиболее вероятная минимальная зарплата - 30 225 ₽, максимальная - 85 000 ₽.Регион, в котором секретарь получает самую низкую среднюю зарплату, это Москва. Здесь среднемесячная зарплата для должности секретарь составляет 57 612 ₽ на руки.

Александр Симаков

В советское время в кредит или рассрочку ( с двухпроцентной накруткой) можно было купить только те товары, которые пылились на складах и в магазинах. Перечень товаров, которые можно было купить в кредит, утверждался Советом министров СССР. В 1959, когда начали продавать товары в рассрочку, в этот список входили: лодочный мотор "Москва", мотороллер "Тула", мотоцикл М-1 , швейная машинка Тула, фотоаппарат стоимостью выше 400 руб, охотничье ружьё стоимостью выше 700 рублей, костюмы и пальто из шерстяной и шелковой ткани, наручные часы в металлическом корпусе. . И ВСЁ!!! В дальнейшем этот список изменялся, но принцип оставался один - в кредит можно было купить только тот товар, который не пользовался повышенным спросом.