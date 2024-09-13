Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав.

Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Результаты опроса, проведенного среди россиян на тему кредитов, реально шокируют.

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Комментарии
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Александр
В любой.&quot;Офис-менеджер (секретарь) СПК Регион, Орехово–Зуево 55,000 без опыта&quot;. Среднемесячная зарплата для должности секретарь составляет 57 612 ₽ на руки. Самая низкая зарплата начинается от 27 000 ₽ на руки. Самая высокая зарплата может достигать 110 000 ₽ на руки в месяц. Наиболее вероятная минимальная зарплата - 30 225 ₽, максимальная - 85 000 ₽.Регион, в котором секретарь получает самую низкую среднюю зарплату, это Москва. Здесь среднемесячная зарплата для должности секретарь составляет 57 612 ₽ на руки.
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1 д.
Александр Симаков
В советское время  в кредит или рассрочку ( с двухпроцентной накруткой) можно было купить только те товары, которые пылились на складах и в магазинах. Перечень товаров, которые можно было купить в кредит, утверждался Советом министров СССР. В 1959, когда начали продавать товары в рассрочку, в этот список входили:  лодочный мотор &quot;Москва&quot;, мотороллер &quot;Тула&quot;,  мотоцикл М-1 , швейная машинка Тула,  фотоаппарат стоимостью выше 400 руб, охотничье ружьё стоимостью выше 700 рублей,  костюмы и пальто из шерстяной и шелковой ткани, наручные часы в металлическом корпусе. .  И ВСЁ!!! В дальнейшем этот список изменялся, но принцип оставался один - в кредит можно было купить только тот товар, который не пользовался повышенным  спросом.
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19 час.
Иван Агеев
Не пи...ди! Назови товар, который ты мог купить в рассрочку! Может, ковёр? В рассрочку было то, что  на...уй никому не нужно!
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8 час.

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