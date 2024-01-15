В Латвии решили депортировать 72-летнюю незрячую пенсионерку

Власти Латвии решили депортировать из страны незрячую 72-летнюю пенсионерку за незнание языка. Жительница города Лиепаи является инвалидом по зрению с детства и нуждается в постоянном уходе и сопровождении.
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