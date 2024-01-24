© ФСБ РФ Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Стали известны новые подробности о прошлом диверсантов, напавших с украинской территории на Брянскую область, сообщает L'Antidiplomatico.
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