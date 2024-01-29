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Никита Михалков в своей манере ответил Собчак, обвинившей его в «доносе» президенту о «голой» вечеринке

Никита Михалков в своей манере ответил Собчак, обвинившей его в «доносе» президенту о «голой» вечеринке

Российский режиссер Никита Михалков отреагировал на заявление журналистки Ксении Собчак, которая смело обвинила его в “отмене” звезд, принявших участие в скандальной “голой” вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А при чем тут Михалков? ОН, ЧТО ЛИ, ГОЛЫЙ&quot; ХОДИЛ НА ЭТОЙ ДЕБИЛЬНОЙ  ВЕЧЕРИНКЕ? А Собчачка, как всегда: &quot; НЕ ВИНОВАТАЯ Я!!!&quot;... Наглая такая... Такая мерзость... Тьфу!!
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17 час.
ИГ
Ирина Галивец
Наглая - не то слово! А главное - безнаказанная!
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16 час.
Людмила Абрамова
слава богу хоть кто то ВВ сказал и показал..большое спасибо этому человеку
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6 час.

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