Никита Михалков в своей манере ответил Собчак, обвинившей его в «доносе» президенту о «голой» вечеринке

Российский режиссер Никита Михалков отреагировал на заявление журналистки Ксении Собчак, которая смело обвинила его в “отмене” звезд, принявших участие в скандальной “голой” вечеринке блогера Насти Ивлеевой.
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