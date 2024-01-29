Никита Михалков в своей манере ответил Собчак, обвинившей его в «доносе» президенту о «голой» вечеринке

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лина любимцева

А при чем тут Михалков? ОН, ЧТО ЛИ, ГОЛЫЙ" ХОДИЛ НА ЭТОЙ ДЕБИЛЬНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ? А Собчачка, как всегда: " НЕ ВИНОВАТАЯ Я!!!"... Наглая такая... Такая мерзость... Тьфу!!