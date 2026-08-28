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Происшествия

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В Крыму на железнодорожном вокзале Симферополя транспортная полиция и прокуратура напомнили о правилах поведения на железной дороге

В Крыму на железнодорожном вокзале Симферополя транспортная полиция и прокуратура напомнили о правилах поведения на железной дороге

На железнодорожном вокзале станции Симферополь состоялась совместная профилактическая акция Крымского линейного управления МВД России на транспорте и Крымской транспортной прокуратуры «Безопасный транспорт».

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