В Крыму на железнодорожном вокзале Симферополя транспортная полиция и прокуратура напомнили о правилах поведения на железной дороге

На железнодорожном вокзале станции Симферополь состоялась совместная профилактическая акция Крымского линейного управления МВД России на транспорте и Крымской транспортной прокуратуры «Безопасный транспорт».
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