Виктория Боня высказался о слитых интимных фото Анны Асти

На днях в эпицентре скандала оказалась популярная певица Анна Асти, став жертвой кибермошенничества. В результате незаконного проникновения в ее мобильный телефон интимные фотографии, которые Анна отправляла своему супругу, бизнесмену Станиславу Юркину, утекли в интернет и стали доступными для широкой публики.