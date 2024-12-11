Виктория Боня высказался о слитых интимных фото Анны Асти

На днях в эпицентре скандала оказалась популярная певица Анна Асти, став жертвой кибермошенничества. В результате незаконного проникновения в ее мобильный телефон интимные фотографии, которые Анна отправляла своему супругу, бизнесмену Станиславу Юркину, утекли в интернет и стали доступными для широкой публики.
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