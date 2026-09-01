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Дрисколл - всё: министр вооружённых сил США ушёл в отставку

Дрисколл - всё: министр вооружённых сил США ушёл в отставку

Очередной высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа покинул свой пост. Им стал министр вооружённых сил Дэн Дрисколл.

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