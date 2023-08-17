Начальник штаба НАТО Стиан Йенссен заявил, что "Украина может получить членство в НАТО в обмен на передачу России части украинской территории и что это может стать частью окончания войны на Украине".
СРОК И ТЕРРИТОРИИ НАЗВАНЫ: НАТО ОТДАЁТ РОССИИ ЧАСТЬ УКРАИНЫ
Комментарии
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Виктор Становской
Россия будет решать на каких территориях в Европе останется НАТО, если вообще оно сохранится.
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12 час.
СА
Сергей Андросов
Сейчас доедим своё сено, спустится с горки и оттетерим всё стадо.
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12 час.
Д
Даяна
Полная и безоговорочная капитуляция и никаких нато, и прочих врагов.
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4 час.
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