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Русская весна

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Украина получит первый транш из €50 млрд евро — названа дата

Украина получит первый транш из €50 млрд евро — названа дата

Весной 2024 года Евросоюз начнёт выплаты киевскому режиму в рамках нового пакета помощи. Напомним, страны ЕС согласовали выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024–2027 гг.

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